Eskimiş Scooter'a modifiye yaptık! – Efsane oldu! - Son Dakika
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Eskimiş Scooter'a modifiye yaptık! – Efsane oldu!

07.08.2022 19:02
Eskimiş Scooter'a modifiye yaptık! – Efsane oldu!

SDN editörü Samet Jankovic, Xiaomi scooter'ını modifiye etti. Neler değişti? İşte Xiaomi scooter'ın yeni hali.

Günümüzün ulaşım araçları arasında önemli bir yer edinen elektrikli scooter modelleri fabrikasyon özellikleri ile çoğu kullanıcının beklentisini karşılamıyor. SDN editörü Samet Jankovic, Xiaomi scooter'ını modifiye etti. Neler değişti?

Eskimiş Scooter'a modifiye yaptık!

SDN'ye özel yüzde 10 indirimli scooter modifiyesi yaptırmak ve Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın

SDN editörlerinden Samet Jankovic, Xiaomi elektrikli scooter'ını modifiye ederek daha dinamik ve kullanışlı hale getirmek istedi. Hal böyle olunca soluğu Teknoway'de aldı. Böylece hem scooter'ların onarım sürecini gördük hem de işlemin maliyeti hakkında birtakım bilgiler aldık. Dilerseniz lafı uzatmadan sizi video ile baş başa bırakalım.

Teknoway güvencesi ile garantili model uyumlu en iyi scooter modifikasyon ürünleri uygun ve indirimli fiyatlarla yaptırdık. Scooter selesi, fren değişimi, süspansiyon, yan ayna, lastik ve birçok ek aksesuar ile Samet'in scooterı adeta baştan yaratıldı.

İster markanın Kadıköy'deki 4 katlı mağazasına giderek, isterseniz de kargo ile cihazlarınızı Teknoway'e ulaştırabilirsiniz. Ayrıca süreç hakkında firmanın web sitesinden de bilgilere erişebilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eskimiş Scooter'a modifiye yaptık! – Efsane oldu! - Son Dakika

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