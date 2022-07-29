ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı videolar ile karşınızdayız. Bu videomuzda, SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın çantasında nelerin olduğuna yakından baktık.

Tolga'nın çantasında ne var?

ShiftDelete.Net YouTube kanalında tekrardan sizlerleyiz. Bu videoda, SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın çantasında neler var, hangi teknolojik aleti neden kullanıyor sorusuna yakından bakıyoruz.

ShiftDelete.Net YouTube kanalında sizler için birçok içerik üretiyoruz. Bu içerik üretim süreçlerini sosyal medya hesaplarımızdan görebilir, yine sosyal medya hesaplarımızdan teknoloji gündemini aktif ve hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz sorular olursa bizlere buradan ulaşabilirsiniz.

ShiftDelete.Net sosyal medya hesapları neler?

Instagram

Instagram hesabımız üzerinden en güncel haberler, dikkat çeken teknolojipaylaşımlarına ve her hafta yaptığımız büyük hediye yarışmalarına katılabilir, birçok teknolojik ürünü kazanma şansı yakalabilirsiniz.

instagram.com/shiftdeletenet

Twitter ve Facebook

Twitter ve Facebook üzerinden bizi takip ederek, haberlerimizi anlık olarak takip edebilir ve en güncel teknoloji trendlerini yakından takip edebilirsiniz.

twitter.com/shiftdeletenet

facebook.com/ShiftDelete.Net