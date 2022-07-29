Tolga'nın çantasında ne var? - Son Dakika
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Tolga'nın çantasında ne var?

29.07.2022 19:06
Tolga'nın çantasında ne var?

SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın çantasında nelerin olduğuna yakından baktık. Katıl'a özel video!

ShiftDelete.Net YouTube kanalında farklı videolar ile karşınızdayız. Bu videomuzda, SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın çantasında nelerin olduğuna yakından baktık.

Tolga'nın çantasında ne var?

ShiftDelete.Net YouTube kanalında tekrardan sizlerleyiz. Bu videoda, SDN Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın çantasında neler var, hangi teknolojik aleti neden kullanıyor sorusuna yakından bakıyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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