SDN Katıl butonu açıldı! Neler sunuyoruz? - Son Dakika
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SDN Katıl butonu açıldı! Neler sunuyoruz?

22.06.2022 01:42
SDN Katıl butonu açıldı! Neler sunuyoruz?

YouTube kanalımızdaki 'Katıl' butonunu devreye sokarak, takipçilerimize ve destekçilerimize özel sürprizlerle karşınıza çıktık.

ShiftDelete.Net olarak takipçilerimizle etkileşime girmenin yeni yollarını aramaya devam ediyoruz. Hali hazırda düzenlediğimiz canlı yayınlara, etkinliklere ve okur buluşmalarına ek olarak şimdi de YouTube kanalımızdaki 'Katıl' butonunu devreye sokarak, takipçilerimize ve destekçilerimize özel sürprizlerle karşınıza çıktık. SDN Katıl butonu ne sunuyor?

SDN YouTube Katıl butonu artık aktif!

ShiftDelete.Net, YouTube kanalının 'Katıl' butonunu aktif hale getirdi. Artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergiler, insanların yeni teknolojilere ulaşmasını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Özellikle de maddi durumu diğer insanlara göre daha zayıf olan kişiler, pek çok teknolojik ihtiyaca erişemiyor.

Biz de takipçilerimizle beraber bu durumun önüne geçmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. YouTube'un 'Katıl' butonunu devreye sokarak, takipçilerimizle birlikte her ay maddi durumu zayıf olan bir öğrenciye tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yeni bir laptop hediye ediyoruz.

ShiftDelete.Net, Katıl abonelerine neler sunacak?

İlk olarak şunu belirtmekte yarar var ki, ShiftDelete.Net olarak Katıl butonunu kar etmek için kullanmıyoruz. Buradan gelecek tüm para durumu olmayan öğrencilere laptop almak için kullanılacak. Aksine uzun yıllar kullanılacak iyi bir ürün almak için her ay cebimizden para eklememiz gerekecek Abonelik çeşitlerimiz ise üç paketten oluşuyor.

SDN Katıl butonu açıldı! Neler sunuyoruz?

ShiftDelete.Net Katıl abone paketleri

Megabyte/ 7.50 TL: Üç paket içerisinde en ucuzu ve ulaşılabilir olan Megabyte, Katıl abonelerine çeşitli avantajlar sağlayacak. Aylık 7.50 TL karşılığında üyeler; Özel bağlılık rozetlerine, çeşitli emojilere, ve SDN Cevaplıyor, 5 Çayı gibi standart abonelere kapalı olan canlı yayınlara erişebilecek.

Gigabyte/ 60 TL: Katıl aboneleri için sunduğumuz bir diğer paket ise Gigabyte. Üyelerimiz, 60 TL karşılığında Megabyte'ın avantajlarına ek olarak, bazı SDN videolarını daha yayınlanmadan izleme ve özel olarak yükleyeceğimiz eğitim videolarına erişme şansı yakalayacak. Ayrıca üyelere kamera arkası görüntüleri, ekip vLog'ları gibi özel videolar da yine bu pakette yer alacak.

Terabyte/ 350 TL: Kuşkusuz 3 paket içerisinde en çeşitliliğe sahip olan Terabyte, Gigabyte ve Megabyte'ın sunduğu her şeyi kapsayacak. Buna ek olarak, ShiftDelete.Net ile çok daha yakın ve güçlü bir ilişkiniz olacak. Her Terabyte abonesine SDN kupası gönderilirken, yorumlara yazdıkları neredeyse her şeye editörlerimiz cevap verecek.

Tüm bunlara ek olarak ise belirli aralıklarla düzenlenecek olan SDN ofis turlarına davet edileceksiniz. Burada ShiftDelete.Net çalışanları ile sohbet edebilir, ofisimizi ve çekim alanlarımızı gezebilir ve SDN'nin bir parçası olabilirsiniz. Ayrıca her ay hediye edeceğimiz laptoplar ile ilgili videolardaki 'Destekçilerimiz' bölümünde de adınız yer alacak.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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