Son Dakika Haberleri: Sdn Ofisinde Kavga? Gökey'e Sürpriz Doğum Günü!

Sdn Ofisinde Kavga? Gökey'e Sürpriz Doğum Günü!

1 saat önce

Denk geldikçe ofisteki ekip arkadaşlarımıza sürpriz doğum günü kutlamaları yapıyoruz.

Denk geldikçe ofisteki ekip arkadaşlarımıza sürpriz doğum günü kutlamaları yapıyoruz. Aslında sadece doğum günü değil, aynı zamanda birçok farklı alanda birbirimize şakalar ve sürpriz hediyeler vermeyi seviyoruz. Bu kez minik bir şaka ile birlikte ekip arkadaşlarımızdan Gökey'e doğum günü düzenlemeye karar verdik.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:10 Kaynak: Youtube

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