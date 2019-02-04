Sdn Ofisinde Kavga? Gökey'e Sürpriz Doğum Günü!

Denk geldikçe ofisteki ekip arkadaşlarımıza sürpriz doğum günü kutlamaları yapıyoruz.

Denk geldikçe ofisteki ekip arkadaşlarımıza sürpriz doğum günü kutlamaları yapıyoruz. Aslında sadece doğum günü değil, aynı zamanda birçok farklı alanda birbirimize şakalar ve sürpriz hediyeler vermeyi seviyoruz. Bu kez minik bir şaka ile birlikte ekip arkadaşlarımızdan Gökey'e doğum günü düzenlemeye karar verdik.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'nı Tamamen Sildi