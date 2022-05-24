SDN okur buluşması, 26 Mayıs'ta Zorlu AVM MediaMarkt mağazasında!

ShiftDelete.Net olarak okurlarımız ile etkileşimde kalmaya devam ediyoruz. Sıradaki SDN okur buluşması için adresimiz ise Zorlu AVM'deki MediaMarkt mağazası olacak. 26 Mayıs tarihinde okurlarımız ile MediaMarkt'ta bulup sohbet edeceğiz ve merak ettikleri tüm sorulara cevap vereceğiz.

SDN okur buluşması, 26 Mayıs 17: 30'da Zorlu AVM MediaMarkt'ta

Zorlu AVM MediaMarkt'ta 26 Mayıs günü takipçilerimiz ile buluşacağız. Saat 17: 30'da başlayacak olan buluşmamızda ShiftDelete.Net Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'a ek olarak editörlerimiz Furkan Karaca, Yağmur Yıldırım ve Samet Jankovic yer alacak.

Okurlarımız burada teknolojiyle ilgili merak ettikleri soruları sorabilecek ve sevilen editörlerimiz ile sohbet etme imkanına sahip olacak. Tüm bunlar için tek yapmanız gereken ise 26 Mayıs Perşembe saat 17: 30'da Zorlu AVM'deki MediaMarkt mağazasına gelmek.