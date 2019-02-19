Sdt 3 Ayrı Sahnede Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 3 ayrı sahnede tiyatro seyircisiyle buluşacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 3 ayrı sahnede tiyatro seyircisiyle buluşacak.



"Kendime Kıyamam" adlı oyunu Rize ve Ordu'da sahneleyecek SDT, "Kargo" isimli oyunu da Sivas'ta tiyatroseverlerle buluşturacak.



Farklı oyunlarla sanatseverleri tiyatroya doyuran SDT, ilk perdesini bugün "Kendime Kıyamam" adlı oyunla açarak, Rizeli tiyatro seyircisini selamlayacak. Evlilik konusuna bir nikah memurunun gözüyle bakarak sahneye taşıyan "Kendime Kıyamam" isimli oyun, 22 ve 23 Şubat'ta da Ordu'da seyirciyle buluşacak.



SDT, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 21-22 ve 23 Şubat'ta "Kargo" adlı oyunla perde açacak. Mülteci sorununu ele alarak, sahne ışıklarını toplumsal bir gerçeğe çeviren "Kargo", 21-22 Şubat saat 19.30'da 23 Şubat Cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

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