Sdt 3 Farklı Oyunla Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 3 farklı oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 3 farklı oyunla seyircinin karşısına çıkacak.



SDT'den yapılan açıklamaya göre, Sivas Devlet Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü 4 gün sürecek "sahne şöleni"ne dönüştürmeyi amaçlıyor.



Bu kapsamda, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 4 gün boyunca 3 farklı oyun seyircisiyle buluşturulacak.



Tiyatro, sanatseverlerden övgü ve yoğun istek alarak, tüm temsileri kapalı gişe oynanan, macera dolu "39 Basamak"ı yarın ücretsiz sahneleyecek.



SDT, 28 Mart Perşembe günü saat 19.30'da ise evlilik konusuna bir nikah memurunun gözüyle bakan, seyredenleri kahkahaya boğan "Kendime Kıyamam" isimli oyunuyla seyircisini selamlayacak.



SDT'nin diğer komedi oyunu "Düş Yakamdan" ise 29 Mart saat 19.30'da, 30 Mart saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

Son Dakika » Kültür Sanat » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

2013 Yılında Aldığı Lüks Otomobil Arızalı Çıktı, Mahkeme 397 Bin TL'lik Bedelin Faiziyle Geri Ödenmesine Hükmetti

Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış

Reyting Rekortmeni Çukur, Çatışma Sahnesiyle Alay Konusu Oldu