Son Dakika Haberleri: Sdt 3 Farklı Oyunla Perde Açacak

Sdt 3 Farklı Oyunla Perde Açacak

1 saat önce

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 3 farklı oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

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Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu hafta 3 farklı oyunla seyircinin karşısına çıkacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Sivas Devlet Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü 4 gün sürecek "sahne şöleni"ne dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 4 gün boyunca 3 farklı oyun seyircisiyle buluşturulacak.

Tiyatro, sanatseverlerden övgü ve yoğun istek alarak, tüm temsileri kapalı gişe oynanan, macera dolu "39 Basamak"ı yarın ücretsiz sahneleyecek.

SDT, 28 Mart Perşembe günü saat 19.30'da ise evlilik konusuna bir nikah memurunun gözüyle bakan, seyredenleri kahkahaya boğan "Kendime Kıyamam" isimli oyunuyla seyircisini selamlayacak.

SDT'nin diğer komedi oyunu "Düş Yakamdan" ise 29 Mart saat 19.30'da, 30 Mart saat 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:02 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Sivas, Kültür Sanat
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