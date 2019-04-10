Son Dakika Haberleri: Sdt 4 İlde Perde Açacak

Sdt 4 İlde Perde Açacak

51 dakika önce

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), üç farklı oyunla Sivas, Erzurum, Yozgat ve Zonguldak'ta perdelerini açacak.

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Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), üç farklı oyunla Sivas, Erzurum, Yozgat ve Zonguldak'ta perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı oyunlarla seyircisiyle buluşan SDT, 11-20 Nisan tarihlerinde 3 farklı oyunla, 4 farklı sahnede seyircisiyle buluşacak.

SDT, William Shakespeare'in önemli klasiklerinden "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli romantik komedi oyunla 11-13 Nisan'da, bir başka komedi oyunu "Düş Yakamdan" ile 18-20 Nisan'da Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisinin karşısına çıkacak.

Sivaslı sanatseverlere 2 ayrı oyunla "merhaba" diyecek SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu 11-13 Nisan'da Erzurum Devlet Tiyatrosu sahnesinde sahneleyecek.

SDT, "Geçmiş Zaman Olur Ki" isimli oyunuyla da 16-17 Nisan arasında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sahnesinde, 19-20 Nisan tarihlerinde ise Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyircisiyle buluşacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:12 Kaynak: AA
Yozgat, Erzurum, Devlet Tiyatroları, Sivas, Kültür Sanat
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