Sdt 4 İlde Perde Açacak

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), üç farklı oyunla Sivas, Erzurum, Yozgat ve Zonguldak'ta perdelerini açacak.

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), üç farklı oyunla Sivas, Erzurum, Yozgat ve Zonguldak'ta perdelerini açacak.



SDT'den yapılan açıklamaya göre, birbirinden farklı oyunlarla seyircisiyle buluşan SDT, 11-20 Nisan tarihlerinde 3 farklı oyunla, 4 farklı sahnede seyircisiyle buluşacak.



SDT, William Shakespeare'in önemli klasiklerinden "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli romantik komedi oyunla 11-13 Nisan'da, bir başka komedi oyunu "Düş Yakamdan" ile 18-20 Nisan'da Sivas'ta Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisinin karşısına çıkacak.



Sivaslı sanatseverlere 2 ayrı oyunla "merhaba" diyecek SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu 11-13 Nisan'da Erzurum Devlet Tiyatrosu sahnesinde sahneleyecek.



SDT, "Geçmiş Zaman Olur Ki" isimli oyunuyla da 16-17 Nisan arasında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü sahnesinde, 19-20 Nisan tarihlerinde ise Zonguldak Devlet Tiyatrosu sahnesinde seyircisiyle buluşacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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