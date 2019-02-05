Son Dakika Haberleri: Sdt, "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" Oyununu Sahneleyecek

Sdt, "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" Oyununu Sahneleyecek

1 saat önce

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), perdelerini, William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli eseri ile açacak.

Sdt,
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), perdelerini, William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" isimli eseri ile açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, William Shakespeare'in "Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası" adlı romantik komedi oyunu, bu hafta Sivaslı sanatseverlerle buluşacak.

Shakespeare'in önemli klasiklerinden olan, Türkçeye Nurettin Sevin'in çevirdiği oyunu, SDT Müdürü ve Bölge Sanat Yönetmeni Volkan Ateş Gündüz yönetiyor.

Oyun, bu hafta 7-8 Şubat'ta 19.30, 9 Şubat'ta ise 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:55 Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Sivas, William Shakespeare, Kültür Sanat
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