Son Dakika Haberleri: Sdt, "Düş Yakamdan" Adlı Oyunu Sahneleyecek

Sdt, "Düş Yakamdan" Adlı Oyunu Sahneleyecek

1 saat önce

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Düş Yakamdan" adlı yerli komedi oyunuyla seyircisiyle buluşacak.

Sdt,
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Düş Yakamdan" adlı yerli komedi oyunuyla seyircisiyle buluşacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, birbirlerine yabancılaşan ailelerin hikayelerinin ele alındığı "Düş Yakamdan" adlı komedi oyunu, Atatürk Kültür Sahnesi'nde sanatseverlere perde açacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği "Düş Yakamdan" adlı oyun, Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde 28 Şubat ve 1 Mart'ta saat 19.30'da, 2 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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