Sdt, "Düş Yakamdan" Adlı Oyunu Sahneleyecek
1 saat önce
Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Düş Yakamdan" adlı yerli komedi oyunuyla seyircisiyle buluşacak.
Sivas Devlet Tiyatrosu
(SDT), "Düş Yakamdan" adlı yerli komedi oyunuyla seyircisiyle buluşacak.
SDT'den yapılan açıklamaya göre, birbirlerine yabancılaşan ailelerin hikayelerinin ele alındığı "Düş Yakamdan" adlı komedi oyunu, Atatürk
Kültür Sahnesi'nde sanatseverlere perde açacak.
Mustafa Arıkoğlu'nun kaleme aldığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği "Düş Yakamdan" adlı oyun, Sivas Atatürk Kültür Merkezi
Sahnesi'nde 28 Şubat
ve 1 Mart'ta saat 19.30'da, 2 Mart'ta ise saat 14.00 ve 19.30'da sahnelenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:41 Kaynak: AA
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