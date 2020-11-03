SDT, "Düş Yakamdan" adlı oyunu sahneleyecek - Son Dakika

Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), bu ay "Düş Yakamdan" isimli komedi oyununu sahne ışıklarıyla buluşturacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tiyatro perdeleri açılmaya devam ediyor.

Yerli ve yabancı yazarların sevilen oyunlarını seyircileriyle buluşturacak SDT, kasım ayının ilk perdesini, "Düş Yakamdan" adlı komedi oyunuyla açacak.

Kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan ailelerin hikayelerinin anlatıldığı "Düş Yakamdan" isimli komedi oyunu, 3, 5 ve 7 Kasım'da saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverleri selamlayacak.

Oyunun biletleri, www.biletinial.com internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.