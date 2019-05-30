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SDÜ'de "Eski Yazı Ana Sanat Dalı" açılıyor

1 saat önce

Süleyman Demirel Üniveristesi (SDÜ) 2019-2020 öğretim yılında "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Ana Sanat Dalı"nda öğrenci alacak.

SDÜ'de
Süleyman Demirel Üniveristesi (SDÜ) 2019-2020 öğretim yılında "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Ana Sanat Dalı"nda öğrenci alacak.
SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) "Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Eski Yazı Ana Sanat Dalı"na öğrenci alımı için Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulundu.
Başvuru sonucunda bölüme 2019-2020 öğretim yılında öğrenci alınması kabul edildi.
Yeni öğretim yılında bölüme özel yetenek sınavıyla 10 öğrenci alınacak.
Öte yandan, bölümün Türkiye'de Güzel Sanatlar Fakültelerinde açılan üçüncü Eski Yazı Ana Sanat Dalı olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06 Kaynak: AA
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