Sdü'de Farkındalık Eğitimi
34 dakika önce
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) çalışanlarına yönelik "Madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi" verildi.
Süleyman Demirel Üniversitesi
(SDÜ) çalışanlarına yönelik "Madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi" verildi.
SDÜ'nün internet sitesinden yapılan açıklama göre, eğitim Isparta Valiliği
tarafından Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
Eğitimde polis memuru Engin Çağlar
tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: AA
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