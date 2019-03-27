Son Dakika Haberleri: Sdü'de Farkındalık Eğitimi

Sdü'de Farkındalık Eğitimi

34 dakika önce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) çalışanlarına yönelik "Madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi" verildi.

Sdü'de Farkındalık Eğitimi, System.String[]
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) çalışanlarına yönelik "Madde bağımlılığı konusunda farkındalık eğitimi" verildi.

SDÜ'nün internet sitesinden yapılan açıklama göre, eğitim Isparta Valiliği tarafından Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Eğitimde polis memuru Engin Çağlar tarafından uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:37 Kaynak: AA

Isparta Valiliği, Güncel
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