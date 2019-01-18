Sdü'de Görevli Akademisyen Fetö'den Tutuklandı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) görevli akademisyen FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) görevli akademisyen FETÖ/PDY'ye üye olduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde görevli öğretim görevlisi Ö.F.Ç, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.



Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Ö.F.Ç. isimli akademisyenin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ISPARTA

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