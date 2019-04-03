Son Dakika Haberleri: Sdü'de "Klasik Müzik Piyano Konseri"

Sdü'de "Klasik Müzik Piyano Konseri"

39 dakika önce

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) "Klasik Müzik Piyano Konseri" düzenlendi.

Sdü'de
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) "Klasik Müzik Piyano Konseri" düzenlendi.

SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, Müzik Kültürü Araştırma Uygulama Merkezince düzenlenen konser, Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Konserde, Johann Sebastian Bach, Avusturyalı Besteci Franz Schubert ve Polonyalı Piyanist Frédéric François Chopin'den eserler sunuldu.

Piyanist Aylin Uysal'ın sergilediği müzikal performans sanatseverlerin beğenisini topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:24 Kaynak: AA

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