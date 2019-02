Sdü'den Isparta İçin Yekvizyon Atakları

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta'nın yerel ekonomisine katkı sağlamak için Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 (YEKvizyon2018) Projesi raporu hazırladı.

SDÜ tarafından, Isparta'nın yerel ekonomisine akademik bir bakış açısıyla katkı sağlamak için Isparta'nın önemli sorunlarını içeren ve 6 tema üzerinden 80 akademisyenin geniş çaplı çalışmasıyla oluşturulan YEKvizyon2018 Projesi raporu hazırlandı. SDÜ Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu kapsamında hazırlanan 'Metal ve Makine' ve 'Mermercilik ve Doğaltaş' sektör analiz raporları Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ITSO) Meclis ve 9 ile 13'üncü Komite üyelerinin katıldığı toplantıda açıklandı. Kitap haline getirilen raporlar, Isparta'nın geleceği için birer 'Strateji Belgesi' niteliği taşıyor. "İlham veren üniversite" sloganı ile Isparta'ya akademik katkı sağlamayı amaçlayan SDÜ, YEKvizyon2018 araştırmaları kapsamında iki yeni 'Strateji Belgesi'ni daha paylaştı. Isparta için bir 'Strateji Belgesi' niteliği taşıyan raporlar SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı tarafından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Meclisi'nde açıklandı.



Törene Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tutar, ITSO Genel Sekreteri Nihal İspir, ITSO Meclisi üyeleri de katıldı.



Ayrıca, 392 üyesi bulunan ITSO 9'uncu Komite (Kimyasal, Makine, Kazan, Mermer, Metal İmalatı, Elektrik Üretimi ve Dağıtımı) temsilcileri ve 87 üyesi bulunan ITSO 13'üncü Komite (Maden, Kimyasal, Mücevher, Oyuncak ve Hediyelik Eşya Ticareti) yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.



Çarıkçı: "Isparta için bilim üretmeye devam edeceğiz, hep sahada olacağız"



Raporların açıklandığı ve kitapların tanıtıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu Projesi'nin kapsamlı ve çok boyutlu bir saha araştırması olduğunu söyledi. Proje için 100 biliminsanının çalıştığını belirten Rektör Prof. Dr. Çarıkçı, "YEKvizyon Projesi bilim ile sahadaki sanayiciyi buluşturan büyük bir şemsiye. Çok kapsamlı ve boyutlu bir saha araştırmasıdır. Araştırmalar rapor haline getirilip kitaplaştırılıyor. Şu ana değin Isparta'nın 6 ana sektöründe bir yılda gerçekleştirilen çalışmalar rapor haline getirildi. Şimdi önümüzde yeni rotalar var. Eğirdir Gölü ile ilgili çalışmalar yapacağız. Buna ilave olarak Ormancılık alanında YEKvizyon aklını işleteceğiz. Elma, Gül, Tıbbi-Aromatik Bitkiler, İplik (Tekstil), Bilişim diğer ana çalışma kollarımız olacak. Yerel Ekonomik Kalkınma Projesi'ni ortalama 4 yıl daha sürdürmeyi planlıyoruz."



"Mühendislik için 'İş Başı Eğitim Programı' başlatmak istiyoruz"



SDÜ Rektörü Prof. Dr. Çarıkçı, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) genel şemsiyesine geçen Teknoloji Fakültesi'nin 'İş Başı Eğitim Programı'na atıf yaparak şunları kaydetti; "Türkiye'de SDÜ İş Başı Eğitim Programı'nın öncülerinden biriydi. Fakat herkesin bilgisi olduğu üzere Teknoloji Fakültesi ISUBÜ'ye geçti. Şimdi biz İş Başı Eğitim Programı'nı Mühendislik Fakültesi'nde uygulamak için çalışmalar yapıyoruz. Mühendislik eğitimi Dünya'da çok değişti. Çok farklı paradigmalar oluştu. Biz şu an kendi içimizde bu değişimi tartışıyoruz."



Tutar: "İşbirliğine her zaman açığız"



ITSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tutar da yaptığı konuşmada işbirliğinin değerine vurgu yaptı. Sanayiciler olarak Süleyman Demirel Üniversitesi ile işbirliğine her zaman açık olduklarını ifade eden Tutar, sektörel raporların da Isparta'nın yolunu aydınlatacağı inancı ve güvenini taşıdığını söyledi.



"Pasa'nın milli ekonomiye kazandırılması için MAPEG çalışmalar yapıyor"



SDÜ Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu Projesi kapsamında hazırlanan "Mermercilik ve Doğaltaş Sektör Raporu" nu Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Demirdağ açıkladı. Doğaltaş çıkarılması anında oluşan 'pasa'nın milli ekonomiye kazandırılabilmesi için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) bilimsel araştırmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Servet Demirdağ şöyle dedi; "Bölgede faaliyet göstermekte olan firmaların çoğu doğal taşı blok şekilde satmaktadır. Bölgede üretilen doğal taşlar işlenerek satılması durumunda ülke ekonomisine daha fazla katma değer sağlayacaktır. Fakat unutulmaması gereken bir husus da arz-talep dengesidir. Bu nedenle blok pazarına işlenmiş ürün satılamayacağı gibi işlenmiş ürün pazarına da blok doğal taş satılamaz. Bunun yerine yeni pazarlar (alternatif pazar) bulunarak ülkemiz doğal taşının hak ettiği değerlerde satılmasına yönelik markalaşma vb. konularda çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca uygun bir fiyat politikasının oluşturulması gerekmekte olup firmaların kurumsallaşarak firmaya has fiyat politikasının bırakılması ve rekabet kültürünün gelişmesi sağlanmalıdır."



YEKvizyon 2018 Mermercilik ve Doğaltaş Tema Koordinatörü Prof. Dr. Demirdağ, aynı zamanda kitap haline getirilen çalışma için şu özet bilgileri verdi; "Isparta'da 2017 yılı itibariyle 145'i faal olmak üzere toplam 176 ruhsat izni alınmış sahada doğaltaş ocak işletmeciliği alanında 73 firma faaliyet yürütmekte ve 1 Milyon tonun üzerinde üretim yapmaktadır. Fabrika işletmeciliğinde ise çoğunluğu Isparta Organize Sanayi Bölgesinde olmak üzere toplam 15 firma faaliyet göstermektedir."



"Isparta 'Eklemeli İmalat' için hamle yapmalı"



SDÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Konstrüksiyon- İmalat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Kayacan ise, "Metali işleyenler teknolojiye hakim olur. Isparta 'Basınçlı Kaplar' ve 'Havacılık' başta olmak üzere katma değeri yüksek imalat için kritik kararlar almak durumunda. TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Avrupa Birliği Çerçeve Programları başta olmak üzere çok önemli destek programları var" diye konuştu. "Isparta hamle yapmalı" diyen Prof. Dr. Kayacan, bu bağlamda SDÜ'nün üzerine düşen görevleri yerine getireceğini ifade etti.



Prof. Dr. Kayacan, 9-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen "Isparta YEKvizyon 2018 Çalıştayı Metal-Makine Sektörü ile ilgili ulaşılan sonuçlarla ilgili bir takım bilgileri verdi; "Isparta Metal-Makine Sektörü; yatırımlar için kullanılabilecek özkaynakların mevcudiyeti, ucuz işgücü ve mühendislik imkanlarına sahip olması, teknolojik ve bilimsel gelişmelere açık genç ve girişimci nüfusa sahip olması, üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarının yoğunlaşması gibi güçlü yönlere sahiptir. Bunun yanında Sektörün; sektörde proje yazma kabiliyetinin düşük olması, firmalar arası işbirliği yetersiz olması, firmalar da mühendis istihdamı yetersizliği, kalifiye işgücü eksikliği gibi bir takım zayıf yönlerinin olduğunu belirtildi. Prof. Dr. Kayacan önemli olanın sektördeki zayıf yönlerin farkında olarak, işbirliği içerisinde bu zayıflıkların üzerine gidip Isparta Metal-Makine sektörünü güçlendirmeye çalışmak olduğunu belirtti."



"Kent İçi Ulaşım' ve 'Turizm' Strateji Belgesi de açıklanacak"



SDÜ Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu 2018 Projesi kapsamında 11 Şubat 2019 Pazartesi günü 'Üniversite Öğrencisi-Kent Etkileşimi" ve "Öğrenci Odaklı Hizmet" temaları raporları açıklanmış ve kitapları yayınlanmıştı.



Çok yakın bir sürede kitap haline getirilen "Kent İçi Ulaşım" ve "Turizm" tema raporlarının da kamuoyu ile paylaşılacağı açıkladı.



Öte yandan, 6 Şubat 2019 tarihinde 'Gözbebeğimiz: Eğirdir Gölü Paneli' gerçekleştirilen SDÜ, ilerleyen günlerde Yerel Ekonomik Kalkınma Vizyonu kapsamında 'Ormancılık' alanında da 'Strateji Belgesi' oluşturmak için çalıştay düzenleyecek.



2018'de başlayan YEKvizyon araştırmalarının 2019'da da devam etmesi planlanıyor. - ISPARTA

