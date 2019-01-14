Son Dakika Haberleri: Sdü Flaması, İsviçre Alpleri'nde Dalgalandı

Sdü Flaması, İsviçre Alpleri'nde Dalgalandı

1 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Dağcılık Kulübü öğrencileri, İsviçre'deki Matterhorn Dağı'na zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Sdü Flaması, İsviçre Alpleri'nde Dalgalandı, System.String[]
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Dağcılık Kulübü öğrencileri, İsviçre'deki Matterhorn Dağı'na zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Dağcılık Kulübü, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Doğa Aktivitileri Spor Kulübü öğrencileri Abdullah Benna Sarın, Yücel Bagatur ve Can Güner, İsviçre'deki Matterhorn Dağı'nın (4 bin 478 metre) kuzeydoğu sırt rotasından zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun (TFD) proje desteği ile bu zirveye 'İlk Türk Tırmanışını' SDÜ ekibi yaptı.

Matterhorn Dağı'na ilk Türk ekibi SDÜ'den

Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun 2018 yılında ilk kez başlattığı, 'Proje Bazlı Tırmanış' programı ile ekip zirvede SDÜ Flaması açtı. SDÜ öğrencileri belirlenen rotada 'zirve yapan ilk Türk ekibi' unvanı da kazanmış oldu.

Dufourspitze (Monte Rosa) ve Matterhorn Kuzey Yüzü Tırmanışı'nda bir ilke imza atan SDÜ ekibi, deneyimlerini kaleme aldılar. SDÜ ekibinin 4 bin 478 rakıma kadar erişen yolculuğunda yaşadıkları ve diğer dağcıları bilgilendirici makaleleri TDF'nin resmi internet sitesinde yayımlandı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, İsviçre, Spor
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