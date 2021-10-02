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Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

02.10.2021 11:24

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Sinan Cirit, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, üniversite öğrencisinin ölümünden sonra inşaat çukurunun etrafında güvenlik önlemi artırılmasına rağmen inşaat çevresinde uyarıcı levha olmaması dikkat çekti. İnşaat firması ölüme sebep olan çukurun etrafını tel örgü ve tahtalarla kapattı.

Önceki akşam 22.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi doğu yerleşkesinde iddiaya göre yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü.

CANSIZ BEDENİNİ SABAH BULDULAR

Sabah saat 07.45 sıralarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cirit'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHMAL YÜZÜNDEN Mİ ÖLDÜ?

Üniversite öğrencisinin ölümünden sonra inşaat çukurunun etrafında güvenlik önlemi artırılmasına rağmen inşaat çevresinde uyarıcı levha olmaması dikkat çekti. İnşaat firması ölüme sebep olan çukurun etrafını tel örgü ve tahtalarla kapattı.

Türk Dişhekimleri Birliği, olayın kaza değil, ihmalkarlık olduğuna dikkat çekerek, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımladı. Türk Dişhekimleri Birliği'nin mesajında, "Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesinde 29 Eylül Çarşamba günü yemekhane inşaatı için açılan çukura 7 metre yükseklikten düşen Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit vahim bir tedbirsizlik sonucu yaşamını yitirmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen ihmal ve tedbirsizliğin sorumluları hakkında başlatılan hukuki işlemin süratle sonuçlandırılmasını bekliyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika


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