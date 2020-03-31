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SDÜ Rektörü Çarıkçı'dan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
7 saat önce
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek verdi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çarıkçı, "Milli Dayanışma Kampanyası"na Rektör Yardımcıları Murat Ali Dulupçu, Mehmet Saltan ve Nihat Ayyıldız ile birlikte birer maaş bağışladıklarını duyurdu.
Çarıkçı, koronavirüsü dayanışma içinde mücadele ederek yeneceklerini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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