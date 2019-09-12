Son Dakika Haberleri: SDÜ'ye 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi
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SDÜ'ye 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi

1 saat önce

Engelli bireyleri, toplumun bir parçası olarak görüp onların daha aktif bir şekilde hayata katılım sağlamaları amacıyla gerekli düzenlemeleri yapan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne (SDÜ) 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi.

SDÜ'ye 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi, System.String[]

Engelli bireyleri, toplumun bir parçası olarak görüp onların daha aktif bir şekilde hayata katılım sağlamaları amacıyla gerekli düzenlemeleri yapan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne (SDÜ) 'Erişilebilirlik Belgesi' verildi.


3194 Sayılı İmar Kanunu'nda ve yönetmeliklerinde kentlerde her alanda erişilebilirliğin sağlanması için imar planları, kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartlarına uyma zorunluluğu kapsamında Isparta Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce oluşturulan Isparta İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu oluşturuldu.


SDÜ Rektörlük ve İlahiyat Fakültesi binası, 11 Nisan 2019 tarihli komisyon toplantısında alınan 2019-1 sayılı karar ile 'Erişilebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. - ISPARTA

Türk Standartları Enstitüsü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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