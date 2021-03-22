SEA SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreni Köstence'de yapıldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, SEA SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreninin yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda, NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'de (SNMG-2) görevli TCG KEMALREİS fırkateyninin de katıldığı tatbikatın Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlendiği belirtildi.
SEA SHIELD-21 Tatbikatı'nın açılış töreninin Köstence'de yapıldığı kaydedilen paylaşımda, açılış törenine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA
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