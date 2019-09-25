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Sea To Sky Enduro Yarışları

34 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabında dereceye giren sporcular belli oldu.

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Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın plaj etabında dereceye giren sporcular belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların ilk startı, Kındıl Çeşme Plajı'nda verildi.

İki kilometrelik plaj etabı sonunda ilk üçe giren sporcular şöyle sıralandı:

1- Wade Young (Güney Afrika)

2- Mario Roman (İspanya)

3- David Cyprian (Çekya)

28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları, yarın orman etabıyla devam edecek.

Deniz seviyesinde başlayıp kanyon ve dağ etaplarında gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Eylül Cumartesi günü 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.

Türkiye, Antalya, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:44 Kaynak: AA
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