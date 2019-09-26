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Sea To Sky Enduro Yarışları - Orman etabı

48 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın ikinci gününde sporcular orman etabında mücadele ediyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nın ikinci gününde sporcular orman etabında mücadele ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Belediyesinin destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübü tarafından bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen yarışların ikinci gün startı, orman etabında verildi.

Aralarında Graham Jarvis, Wade Young, Mario Roman ve Travis Teasdale gibi sporcuların da yer aldığı, 28 ülkeden 260 sporcunun mücadele ettiği 10. Sea To Sky Enduro Yarışları'nda, 43 kilometrelik zorlu orman etabına geçildi.

Sporcular, Ovacık, Gedelme, Sumakseneri'ni takiben Kesmeboğazı köprüsündeki bitiş noktasına en erken ulaşabilmek için mücadele veriyor.

Deniz seviyesinde başlayıp orman, kanyon ve dağ etaplarında gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Eylül Cumartesi 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanacak.

Sea To Sky Enduro Yarışları - Orman etabı

Antalya, Kemer, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:36 Kaynak: AA
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