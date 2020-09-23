Sea to Sky'ın plaj etabını Billy Bolt kazandı - Son Dakika

Sea to Sky'ın plaj etabını Billy Bolt kazandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen uluslararası enduro motosiklet yarışı Sea to Sky'ın plaj etabını İngiliz sporcu Billy Bolt kazandı.

Sea to Sky'ın plaj etabını Billy Bolt kazandı, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen uluslararası enduro motosiklet yarışı Sea to Sky'ın plaj etabını İngiliz sporcu Billy Bolt kazandı. Yarışma sırasında alanda bulunanların sosyal mesafe kurallarına uymaması nedeniyle Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç'ın talimatıyla yarışma seyircisiz olarak devam etti.

Kemer'de düzenlenen Türkiye'nin en önemli uluslararası motosiklet yarışı olan ve bu yıl pandemi nedeniyle düzenlenen tek uluslararası motosiklet yarışı olan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı 17 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla plaj etabındaki sıralama turlarıyla başladı. Sıralama turlarının ardında da saat 15.00'te plaj etabı başladı. Zorlu plaj etabında birçok sporcu zor anlar yaşasa da herhangi bir aksaklık olmadan yarışmayı tamamladı. Birçok sporcu özellikle su dolu konteyner ve lastikle kayaların bulunduğu etaplarda çok zorlandı.

Plaj etabını dünyaca ünlü sporculardan İngiliz Billy Bolt 01.47.53'lük derecesiyle birinci bitirirken, ikinciliği Güney Afrikalı sporcu Wade Young 01.55.58'lik derecesiyle, üçüncülüğü ise 02.00.90'lık derecesiyle İngiliz sporcu William Hoare kazandı. Yarışmada ilk 10 arasında Türkiye'den Muharrem Balta 5'inci sırada yer alırken 7'nciliği ise Bayram Uysal aldı.Yarışma başlangıcında özellikle sporcuların teknik ekipleri ve akrabaları da takip ederken mücadele öncesi ve mücadele sırasında sürekli olarak Türkçe ve İngilizce yapılan anonslarla maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Ancak buna dikkat edilmemesi üzerine Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç mücadeleyi durdurarak yarışmanın seyircisiz olarak devam etmesini istedi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alanı tamamen boşalttı. Bu dakikadan itibaren görevliler haricinde alanda kimse bulunmazken yarışma sorunsuz olarak tamamlandı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky yarışının organizatörü Semih Özdemir, "11'incisini düzenlediğimiz Sea to Sky'ımızın ilk etabını tamamladık. Plaj yarışıyla. Herhangi bir sorun yok. 175 yarışçımız start aldı. Sıralamaya tabii en hızlı 150 kişi giriyor. Etabımız bitti. Yarın orman etabımız var. Daha sonra Skyrace diye bu yıl yeni bir yarışımız var 30 kilometrelik Beydağlarında çıplak arazide. Son gününde de yine Çamyuva'dan başlayıp Tahtalı Dağı'nın zirvesinde biten dağ yarışımız var. Ondan sonra bununla birlikte de seriyi tamamlamış olacağız. Biz aslında hiçbir şekilde duyuru yapmadık. Bir müsabaka anlamında organizasyonu gerçekleştirecektik fakat illa ki duyanlar, yarışçıların yakınları gelmişler. Tüm uyarılarımıza rağmen İngilizce, Türkçe ve kendilerine uygulatamayınca daha sonra dolayısıyla yarışı durdurup seyircileri dışarı aldık ve tekrardan devam etmek durumunda kaldık. Bu Covid-19 kapsamında önlemler için önemli ve yapılması gereken durumdu. Arkadaşlarımızın da seyircilerimizin de bizi anlayışla karşıladığını umut ediyoruz. Teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Motosiklet, Antalya, Sporcu, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:56 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Sea to Sky'ın plaj etabını Billy Bolt kazandı - Son Dakika Spor

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