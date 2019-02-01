Sea Watch 3, Sicilya'da Alıkonuldu

Kurtarma gemisi Sea Watch 3, Sicilya'daki Catania Limanı'nda İtalyan sahil güvenliği tarafından güvenlik ve çevre yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonuldu.

Kurtarma gemisi Sea Watch 3, Sicilya'daki Catania Limanı'nda İtalyan sahil güvenliği tarafından güvenlik ve çevre yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonuldu.



İtalyan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, dün Akdeniz'de kurtarılan 47 göçmeni Sicilya'nın Catania Limanı'na bırakmak üzere gelen Alman yardım grubu Sea-Watch 3 tarafından işletilen Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisinin, güvenlik ve çevre yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğu bildirildi.



"Politik nedenlerden dolayı engellendik"



Hollanda bayraklı geminin mürettebatının, kurtarma gemilerinin yasa dışı göçe yardım ettiğini söyleyen İtalya'nın İçişleri Bakanı Matteo Salvini tarafından geminin bir güç gösterisi olarak alıkonulmasını beklediği kaydedildi. Sea Watch International Twitter'da yaptığı açıklamada, "Beklediğimiz üzere politik nedenlerden dolayı engellendik. Sahil güvenlik üzerinde bizi alıkoyması için çok baskı vardı. Gemilerimizi zincirleyebilirler ama dayanışmayı asla" ifadelerini kullandı.



Gemide incelemeler yapıldı



İtalyan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, yetkililerin dün Akdeniz'de kurtarılan 47 göçmeni gemiden çıkardıktan sonra teknik incelemelerde bulunmak üzere gemiye bindiği, gemide hem navigasyon güvenliği hem de deniz ortamını koruyan kurallara uyuma ilişkin bir dizi uyumsuzluk kaydedildiği ve sorunlar çözülmeden geminin limandan ayrılmasına izin verilmeyeceği bildirildi.



Dün Sicilya limanına yanaştı



Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisi, İtalya'nın diğer Avrupa ülkelerine gemideki mültecileri kabul etme baskısı yapması ve limanlarına girmesini reddetmesi üzerine yaklaşık 2 hafta boyunca denizde bekletilen 47 düzensiz göçmeni karaya çıkarmak için dün Sicilya limanına gitmişti.



Yaklaşık iki haftadır denizdeydiler



Hollanda bayrağı taşıyan ve Alman bir sivil yardım kuruluşunun desteğiyle görev yapan The Sea-Watch 3 adlı gemi yaklaşık 1 hafta önce Libya açıklarında bulunan bir bot üzerindeki 47 göçmeni kurtararak İtalya kıyılarına getirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sorunun geçici bir süreliğine çözülmesi için şimdilik mültecilerin en yakın güvenli limana çekilmesi, daha sonra da hangi ülkelere paylaştırılacağının konuşulması gerektiğini önermişti.



8 Avrupa ülkesi göçmenleri kabul etmişti



Sea-Watch 3, Ocak ayı başında Akdeniz açıklarında yine göçmenleri kurtarmış, gemi Malta açıklarında 19 gün bekletildikten sonra en yakın limana yanaşmasına izin verilmişti. Sonrasında İtalya ve Malta dahil 8 Avrupa Birliği ülkesi Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin ülkelerine kabulü üzerinde anlaşmaya varmıştı.



İtalya, yoğun göçmen akışı sebebiyle Haziran ayı sonunda Akdeniz'den gelen düzensiz göçmenlere kıyılarını kapatmıştı. - ROMA

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