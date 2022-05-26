SEABOURN ENCORE BODRUM'A 268 TURİST GETİRDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine, 'Seabourn Encore' isimli kruvaziyer gemisi 268 yolcu getirdi. Gemiden inen turistlerden kimisi denize girerken kimi de çarşıda alışveriş yaptı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da kruvaziyer hareketliliği sürüyor. Bu kapsamda, Bahama bayraklı 180 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi 'Seabourn Encore', bugün saat 08.00 sıralarında Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan Kuşadası'na geldi.

Kumbahçe Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirleyen gemideki büyük bölümü ABD'li ve İngiliz 268 yolcu ve 406 personel bulunduğu bildirildi. Gemiden inen yolcuların bir bölümü çarşıda alışveriş yaparken, bir bölümü sahilde güneşlenip, denize girmenin keyfini yaşadı. Kimisi de ilçenin tarihi ve ören yerlerini gezdi. Seabourn Encore'nin bugün saat 18.00'de İzmir'in Çeşme ilçesine hareket etmek üzere limandan ayrılacağı öğrenildi.