Video: İngiltere'nin Açık Deniz Rüzgar Çiftliği İçin Çin Yapımı Rüzgar Türbini Kafes Tipi Temelleri Teslim Edildi - Son Dakika
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Video: İngiltere'nin Açık Deniz Rüzgar Çiftliği İçin Çin Yapımı Rüzgar Türbini Kafes Tipi Temelleri Teslim Edildi

20.09.2022 20:23
Video: İngiltere'nin Açık Deniz Rüzgar Çiftliği İçin Çin Yapımı Rüzgar Türbini Kafes Tipi Temelleri Teslim Edildi

Seagreen açık deniz rüzgar projesi için Çin'de faaliyet gösteren Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi tarafından üretilen rüzgar türbini kafes tipi temellerinin (jacket) sonuncusu, Pazar günü Çin'in güneyinde bulunan Zhuhai'deki Gaolan Limanı'ndan sevk edildi.

Seagreen açık deniz rüzgar projesi için Çin'de faaliyet gösteren Çin Açık Deniz Petrol Mühendisliği Şirketi tarafından üretilen rüzgar türbini kafes tipi temellerinin (jacket) sonuncusu, Pazar günü Çin'in güneyinde bulunan Zhuhai'deki Gaolan Limanı'ndan sevk edildi.

O zamana kadar Seagreen projesinin 34 rüzgar türbini kafes tipi temelinin tamamı teslim edilmişti.

İngiltere'de İskoçya'nın doğu kıyısından 27 kilometre uzakta bulunan Seagreen projesi, İskoçya'daki en büyük açık deniz rüzgar çiftliği projesi.

Proje tamamlandığında her yıl yaklaşık 500 gigawatt-saat (GWh) yenilenebilir enerji üretecek ve İskoçya'daki hanelerin yaklaşık üçte ikisi için yeterli temiz elektrik sağlayacak.

JİANG HAİTAO, Proje yöneticisi:

"Büyük ölçekli rüzgar türbini kafes tipi temellerin üç boyutlu görselleştirilmiş ölçü kontrolünü ilk kez başardık. Ürünlerimizin üretim randıman yüzdesi ve ölçü kontrolü gerekli özellikleri karşıladı veya aştı; projenin zamanında ve kaliteli bir biçimde teslim edilmesi sağlandı."

Teslim edilen kafes tipi temeller, Kasım ayı ortasında Seagreen proje sahasına ulaşacak. Projenin ilk etabının 2023 yılının ilk yarısında devreye alınması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İngiltere'nin Açık Deniz Rüzgar Çiftliği İçin Çin Yapımı Rüzgar Türbini Kafes Tipi Temelleri Teslim Edildi - Son Dakika

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