SEAH'ın otoparkı yerine katlı otopark gelecek - Son Dakika
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SEAH'ın otoparkı yerine katlı otopark gelecek

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkının yerine katlı otopark geleceğini açıkladı.

SEAH'ın otoparkı yerine katlı otopark gelecek, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkının yerine katlı otopark geleceğini açıkladı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşmaların ardından 4 ilave gündem maddesi ile toplam 48 gündemin görüşüldüğü toplantıda Başkan Ekrem Yüce, Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, gündem maddeleri arasında yer alan önemli konulara da değindi. Başkan Ekrem Yüce, AK Parti'ye geçen Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün'e başarılar dilerken; İdlib'de şehit düşen 5 asker için de baş sağlığı temennisinde bulundu.


Millet Bahçesiyle ilgili çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ekrem Yüce, "Tüm hemşerilerimizin heyecanla beklediği Millet Bahçesinde son aşamaya gelindi. Kısa bir süre sonra açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Millet Bahçesi'nin içerisine bir de Millet Kıraathanesi yapıyoruz. Öğrencilerimiz günün her saatinde ilimle; irfanla meşgul olabilecekler, tabi bu esnada karınlarını doyurabilecek; çaylarını, kahvelerini yudumlayabilecekler. Birkaç farklı kültür ve sanat etkinliklerini de orada gerçekleştirebileceğiz. Kabiliyetli gençlerimiz ve vatandaşlarımız için kıraathanemizin çeşitli yerlerine yeteneklerini icra edebilecekleri enstrümanlar koyacağız. Bunlar gibi daha pek çok uygulamayı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.


Eğitim çalışmalarının da Sakarya'da yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Başkan Yüce, "Kocaali SAMEK'in faaliyete girdiğini bilmenizi isterim. Eğitim faaliyetleri noktasında çok önemsediğimiz diğer bir projemiz Çocuk Akademisi ile ilgili düzenlemelerimiz son aşamasına geldi. Yavrularımızın en uygun koşullarda eğitim alması için ve Sakarya'mızı bu konuda ülkemizde öncü yapmak için tabiri caizse kılı kırk yarıyoruz. Burada yavrularımızla gerçekleştireceğimiz çeşitli eğitimler ile potansiyellerinin farkına varmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz akademiyi, Erenler Yaşam Merkezine kuruyoruz. Pedagoglar, eğitmenler ve mimarlarla kafa kafaya verip en yararlı derslik ortamını inşa ediyoruz.Son olarak Pekşenler'de hayata geçecek olan yeni otoyol girişinden bahsetmek istiyorum. Şehrimiz için çok önemli olan ve otoyoldan şehrin kuzey bölgesine ulaşımları sağlayacak giriş için Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan'dan sözü aldık. Pekşenler'den şehrimize yeni bir otoyol girişi açılacak, ardından 15 Temmuz Bulvarı'na bağlanacak duble yol inşa edilecek. Özellikle Karasu, Kocaali, Kaynarca, Ferizli ve Söğütlü ilçelerimizde yaşayan ve bu ilçeleri ziyaret edenler, şehir içine girmek zorunda kalmayacak. Şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.


Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgesinde otopark konusuna ilişkin önemli bir adım atacaklarını duyuran Başkan Ekrem Yüce, "Bu konuda zaman zaman tarafımıza talepler iletiliyordu. Meclismizde de gündeme geldi. Tabi bu duruma kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Hastane çevresinde parklanma sorununa çözüm üretecek bir katlı otopark projesini gündemimize aldık. İnşallah en kısa süre içerisinde hayata geçirmek istiyoruz. Biz; hizmetlerimizi üretirken şehrimizin tüm dinamikleriyle ortak hareket etmenin çok değerli olduğunu biliyoruz. Ortak hareketin getirdiği berekete inanıyoruz. Ben yaptım, oldu demek bizim çalışma prensibimizde yer almıyor. Bu konuda tüm samimiyetimle söylüyorum; birliktelik şehrimizin güçlü olduğu en önemli parametredir" şeklinde konuştu.


1. maddeden 27. maddeye kadar olan maddeler komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. 28. maddeden 41. maddeye kadar olan kısım İmar ve Bayındırlık komisyonuna oy birliği ile havale edildi. 42, 43, 44 ve 45. maddeler oy birliğiyle kabul edilirken; 46 ve 47. madde Plan ve Bütçe komisyonuna, 48. madde İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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