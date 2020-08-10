SearchInform, bulutta çözüm yayılımıyla Türkiye pazarına giriş yapıyor

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren SearchInform, Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu.

SearchInform, bulutta çözüm yayılımıyla Türkiye pazarına giriş yaptığını duyurdu. Verilen bilge göre şirket, pek çok şirketin COVID-19 pandemisi nedeniyle iş akışlarında yaşadıkları baskılarla mücadele ederken karşılaştıkları engellere karşı yeni bir yöntem geliştirdi. İşler kısmen de olsa ofis dışında sürdürülürken uzaktan çalışma modu, çok sayıda çalışan için kalıcı olabilir. Şirketlerin tümü, iş devamlılığını ve bilgi güvenliğini sağlayacak şekilde belirlenen uygulamaları hızlı bir şekilde hayata geçiremedi.

Verilen bilgiye göre şirket, bulutta Risk İzleme çözümünü duyurarak şirketlerin iletişim ve veri transferi kanallarını koruyan, SAMA, GDPR, KVKK, PCI DSS, HIPAA dahil olmak üzere düzenleyici gerekliliklere uyum sağlayan ve sunucu alımına, tek seferlik yazılım ödemesi yapılmasına ve yazılımı entegre edecek personel alımına gerek duyulmadan araçların eksiksiz kullanımı sağlıyor. Şirket, müşteri tarafından seçilen tüm bileşenleri buluta yerleştirecek ve verileri sağlayıcı tarafında işleyecek ve saklayacak veya çözümü kendi sunucularına yükleyecek ve hassas şirket bilgileriyle güvenli çalışma sağlayacak.

SearchInform CEO'su Sergey Ozhegov konu hakkında şöyle konuştu: "SearchInform Risk İzleme bulut yayılım modeli, uzaktan bağlantı ve veri kullanımı güvenliğini hızlı ve kolay bir şekilde sağlıyor. Buluttaki izleme çözümü, hızlı başlatma ve etkin maliyetli yaklaşım sayesinde iş akışının kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Risk yönetim yazılımı, finans hizmetleri, sigorta, perakendecilik, üretim, sağlık, konaklama dahil olmak üzere kamu sektörleri ve özel sektörler için uygundur". - İSTANBUL