Son Dakika Haberleri: SEAT'a Yılın Outdoor Uygulaması Ödülü

SEAT'a Yılın Outdoor Uygulaması Ödülü

34 dakika önce

ODD Satış ve İletişim Ödülleri 2018 Gladyatörleri ödül töreninde, SEAT'ın "Interactive Grafiti Giantboard" projesi, Yılın Outdoor Uygulaması seçildi

SEAT'a Yılın Outdoor Uygulaması Ödülü, System.String[]

'Kendi Yolunu Çiz' sloganıyla gençlere ilham vermeyi hedefleyen SEAT, markanın ilk cross-over modeli Arona'nın tanıtımı için "interaktif grafiti duvarı" uygulamasına imza attı. 23 Şubat 2018 günü ünlü grafiti sanatçısı Turbo, İstanbul'un kalbi Dolmabahçe'deki 16 metre genişliğindeki duvara, SEAT Instagram hesabı takipçilerinin seçtiği karakterleri çizdi. Grafiti uygulaması boyunca Facebook canlı yayını ile takipçilerle interaktif iletişim kuruldu. Çalışma 23 Şubat Cuma günü ve takip eden hafta sonunda 1,5 milyondan fazla İstanbullu tarafından görüldü.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen bu interaktif outdoor çalışması ile SEAT, ODD 2018 Gladyatörleri ödül töreninde Yılın Outdoor Uygulaması ödülünü aldı. Bu uygulama ile önceki dönemlere oranla sosyal medya hesaplarında daha çok etkileşim almayı başaran marka, outdoor ve dijitali birleştiren bu lansman uygulaması ile dijital dünyada iki milyona yakın kullanıcıya ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:47 Kaynak: Bültenler

Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Otomotiv Distribütörleri Derneği, Güncel
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