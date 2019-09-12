Son Dakika Haberleri: SEAT Cupra Tavascan Elektrikli Konsept ve Tarraco FR PHEV Frankfurt'ta!
Son Dakika Teknoloji Haber

SEAT Cupra Tavascan Elektrikli Konsept ve Tarraco FR PHEV Frankfurt'ta!

1 saat önce

SEAT'tan Frankfurt'ta iki dünya lansmanı! SEAT, Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki önemli modelinin dünya lansmanını gerçekleştiriyor.

SEAT Cupra Tavascan Elektrikli Konsept ve Tarraco FR PHEV Frankfurt'ta!, System.String[]

SEAT'tan Frankfurt'ta iki dünya lansmanı!

SEAT, Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki önemli modelinin dünya lansmanını gerçekleştiriyor. SEAT Cupra Tavascan Özellikleri?


Markanın en büyük SUV'u olan Tarraco'nun, FR donanımlı hibrit modeli Tarraco FR PHEV'in ve performans markası olan CUPRA'nın coupe SUV yaklaşımını gösteren elektrikli konsept otomobilinin tanıtımını yapıyor.


Sportif FR donanımın ve verimli elektrikli hibrit güç aktarım sisteminin kullanıma sunulmasıyla SEAT en büyük SUV'una başka bir boyut katıyor. 13 kWh'lık akü grubu sayesinde, Tarraco PHEV, 50 km'nin üzerinde tamamen elektrikli menzil ve 50g/km'nin altına düşen emisyon sağlıyor.


150 HP'lik benzinli motoru ve 116 HP'lik elektrik motoru sayesinde toplam 245 HP güce sahip Tarraco PHEV ürün yelpazesi içindeki en güçlü Tarraco oluyor. Tarraco işlevsel boydan boya arka lambası ve 9.2 inç boyutundaki daha büyük bilgi ve eğlence sistemi gibi yeniliklerle de geliyor.


Markanın fuardaki diğer lansmanı ise, CUPRA markasının yeni coupe SUV konseptli otomobili Tavascan. Tamamen elektrikli olan Tavascan, biri ön aksta, diğeri arka aksta olmak üzere iki elektrik motoruna sahip. Toplam 306 HP güçteki sahip konsept otomobil, Volkswagen Grubunun MEB platformunu temel alıyor. 450 km'ye kadar tamamen elektrikli menzil sağlayan Tavascan, 0'dan saatte 100 kilometre hıza, 6.5 saniyenin altında ulaşıyor.


Dört kapılı bir hibrit aracın silüetini, SUV'un güçlü varlığı ve sportif coupé şıklığıyla biraraya getiren Seat CUPRA Tavascan ; yüzde 100 elektrikli güç aktarım sistemi kullanan ilk CUPRA yol otomobili olacak.


Diğer elektrikli modeller de stantta


SEAT standında ayrıca markanın ilk elektrikli otomobili olarak el Born; markanın el-Born öncesinde piyasaya sunacağı mevcut Mii modelinin elektrikli versiyonu olan Mii Electric ve e-TCR (Electric Touring Car Races) yarışlarında kullanılmak üzere tasarlanan CUPRA e-Racer da sergileniyor.

Frankfurt, Seat, HP, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:20 Kaynak: Teknotalk.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
Eşlerine not bırakıp evlerini terk eden iki kardeş, ortadan kayboldu İmamoğlu ve Soyer'in, Erdoğan'la tokalaşmak için bekledikleri an buluşmaya damga vurdu Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında komik diyalog: Parasını ödemen lazım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 04:32:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SEAT Cupra Tavascan Elektrikli Konsept ve Tarraco FR PHEV Frankfurt'ta!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]