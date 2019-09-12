SEAT Cupra Tavascan Elektrikli Konsept ve Tarraco FR PHEV Frankfurt'ta!

SEAT'tan Frankfurt'ta iki dünya lansmanı!

SEAT, Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda iki önemli modelinin dünya lansmanını gerçekleştiriyor. SEAT Cupra Tavascan Özellikleri?



Markanın en büyük SUV'u olan Tarraco'nun, FR donanımlı hibrit modeli Tarraco FR PHEV'in ve performans markası olan CUPRA'nın coupe SUV yaklaşımını gösteren elektrikli konsept otomobilinin tanıtımını yapıyor.



Sportif FR donanımın ve verimli elektrikli hibrit güç aktarım sisteminin kullanıma sunulmasıyla SEAT en büyük SUV'una başka bir boyut katıyor. 13 kWh'lık akü grubu sayesinde, Tarraco PHEV, 50 km'nin üzerinde tamamen elektrikli menzil ve 50g/km'nin altına düşen emisyon sağlıyor.



150 HP'lik benzinli motoru ve 116 HP'lik elektrik motoru sayesinde toplam 245 HP güce sahip Tarraco PHEV ürün yelpazesi içindeki en güçlü Tarraco oluyor. Tarraco işlevsel boydan boya arka lambası ve 9.2 inç boyutundaki daha büyük bilgi ve eğlence sistemi gibi yeniliklerle de geliyor.



Markanın fuardaki diğer lansmanı ise, CUPRA markasının yeni coupe SUV konseptli otomobili Tavascan. Tamamen elektrikli olan Tavascan, biri ön aksta, diğeri arka aksta olmak üzere iki elektrik motoruna sahip. Toplam 306 HP güçteki sahip konsept otomobil, Volkswagen Grubunun MEB platformunu temel alıyor. 450 km'ye kadar tamamen elektrikli menzil sağlayan Tavascan, 0'dan saatte 100 kilometre hıza, 6.5 saniyenin altında ulaşıyor.



Dört kapılı bir hibrit aracın silüetini, SUV'un güçlü varlığı ve sportif coupé şıklığıyla biraraya getiren Seat CUPRA Tavascan ; yüzde 100 elektrikli güç aktarım sistemi kullanan ilk CUPRA yol otomobili olacak.



Diğer elektrikli modeller de stantta



SEAT standında ayrıca markanın ilk elektrikli otomobili olarak el Born; markanın el-Born öncesinde piyasaya sunacağı mevcut Mii modelinin elektrikli versiyonu olan Mii Electric ve e-TCR (Electric Touring Car Races) yarışlarında kullanılmak üzere tasarlanan CUPRA e-Racer da sergileniyor.