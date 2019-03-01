Son Dakika Haberleri: Seat Minimo Şehir İçi Ulaşımı Değiştirmek İçin Geliyor

Seat Minimo Şehir İçi Ulaşımı Değiştirmek İçin Geliyor

59 dakika önce

CARMEDYA.COM – Seat, şehir içi ulaşım ile ilgili şirketin vizyonunu gözler önüne seren, otomobili Minimo’yu Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttı. Seat, şehir içi kullanımı kolaylaştırması amacıyla tasarlanan yüzde 100 elektrikli konsept aracı Minimo’yu Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile World Congress – MWC) tanıttı. Aracın tanıtımında konuşan Seat Başkanı Luca de Meo, “SEAT Minimo geleceğin şehir içi araç...The post Seat Minimo şehir içi ulaşımı değiştirmek için geliyor appeared first on Carmedya.

Seat Minimo Şehir İçi Ulaşımı Değiştirmek İçin Geliyor, System.String[]
CARMEDYA.COM - Seat, şehir içi ulaşım ile ilgili şirketin vizyonunu gözler önüne seren, otomobili Minimo'yu Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı.



Seat, şehir içi kullanımı kolaylaştırması amacıyla tasarlanan
yüzde 100 elektrikli konsept aracı Minimo'yu Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile
World Congress - MWC) tanıttı. Aracın tanıtımında konuşan Seat Başkanı Luca de
Meo, "SEAT Minimo geleceğin şehir içi araç kullanımını şekillendirecek
platformlar için özel olarak tasarlandı. Araç paylaşım şirketlerinin aradığı
çözümü sağlayacak model, bu tip şirketlerin karını arttırması için anahtar
olacak. Minimo hem şehirlerin hem de araç paylaşım şirketlerinin tüm
ihtiyaçlarını karşılayacak" dedi.



Yüzde 100 elektrikli

Minimo, bir otomobilin güvenliği, rahatlığı ile motosikletin
çevikliği ve kolay park edilebilirliğini bir arada sunuyor. İki kişilik oturma
kapasitesi sunan yüzde 100 elektrikli konsept otomobil, entegre pil değişim
sistemi ile geliştirildi. Bu da aracın yalnızca birkaç dakikada şarj olmasına
ve 100 kilometreden fazla yol kat edilebilmesine olanak sağlıyor. Minimo şarj
noktalarında şarj edilmek zorunda kalmıyor.



Seat Minimo'nun boyutları nasıl?

2.5 metre uzunluğunda, 1.2 metre genişliğinde ve 3.2 metre
karelik yer kaplayan otomobil 7.2 metrekarelik normal bir otomobile
kıyaslandığında, şehirdeki ekolojik ayak izini de azaltıyor. Minimo, motosiklet
park alanlarına park edilebiliyor ve normalde yalnızca bir otomobilin
sığabileceği trafik şeridine yan yana sığabiliyor.



Telefonunuz ile doğrudan otomobile bağlanın

Minimo aynı zamanda otomobilin ekranına kullanıcının akıllı
telefonunu herhangi bir kablo ya da bir soket ihtiyacı olmadan otomobile
bağlayan 'Dijital Erişim' anahtarı ve kablosuz Android Auto™ ile kolay dijital
kullanıcı deneyimi sağlayan 5G teknolojisine sahip bir araç. Diğer
özelliklerinin yanı sıra otomobil sürücünün 16 ya da 18 yaşında olduğunu tespit
ederek hızını 45 ya da 90 kilometre olarak tanımlayabiliyor. Android Auto'daki
Google Asistan uygulaması ile kullanıcılar sesli komut ile otomobile bağlı
kalabiliyor, kolaylıkla yanıt alabiliyor ve medyayı sistemini kontrol
edebiliyorlar.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:56 

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