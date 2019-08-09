Son Dakika Haberleri: SEAT'tan Ateca'ya özel büyük indirim, 30 Bin TL'ye Varan İNDİRİM
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SEAT'tan Ateca'ya özel büyük indirim, 30 Bin TL'ye Varan İNDİRİM

49 dakika önce

SEAT'tan Ateca'ya özel büyük indirim Seat Ağustos ayında da indirimlerine devam ediyor.

SEAT'tan Ateca'ya özel büyük indirim, 30 Bin TL'ye Varan İNDİRİM, System.String[]
SEAT'tan Ateca'ya özel büyük indirim


Seat Ağustos ayında da indirimlerine devam ediyor. SEAT'tan Ateca'ya özel büyük indirim kampanyası…

SEAT'ın, Ağustos ayına özel gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Ateca 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence modeli, 30 bin TL'ye varan tavsiye edilen indirimle kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.


SEAT, ilk SUV modeli Ateca'ya özel fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında Ateca'nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonu 207 bin 600 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satın alınabiliyor.

SEAT Ateca 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonunda, Alcantara döşeme ve çok çeşitli donanım unsurları standart olarak yer alıyor. İlk bakışta, koyu karartılmış arka camlar ve 18 inç alüminyum alaşımlı jantlar öne çıkıyor. Xcellence; standart donanım özellikleri olarak Full LED ön ve arka farlar, sürüş modunu seçebildiğiniz SEAT Sürüş Profili; arka park sensörleri ve geri görüş kamerası; KESSY Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, 8" dokunmatik renkli ekranlı multimedya sistemi; dijital gösterge paneli ve Ön Bölge Asistanı (Front Assist) ile şehiriçi acil frenleme fonksiyonu sunuyor.

Bu kampanya 01-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında SEAT severleri bekliyor. Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabilir.
Seat, HP, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:07 Kaynak: Teknotalk.com
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