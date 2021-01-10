SEAT'tan Ibiza ve Yeni Ateca kampanyası - Son Dakika

SEAT'tan Ibiza ve Yeni Ateca kampanyası

10.01.2021 11:14
SEAT'tan Ibiza ve Yeni Ateca kampanyası, System.String[]

SEAT markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı.

SEAT markası, yeni yıla, Ibiza ve Yeni Ateca modellerinde cazip indirimler ve yeni Ateca modelinde bu indirimlere ek olarak avantajlı kredi oranları ile başladı.

Yeni Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG S&S Xperience ve FR versiyonları 24 bin TL'lik indirimle 345 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatla satışa sunuluyor. Fiyat indirimine ek olarak tüm Ateca modellerinde 100 bin TL için, 12 ay vadede, yüzde 0 faiz oranı ile özel taşıt kredisi imkanı bulunuyor.

Ibiza modelinin yeni 1.0 lt Evo 80 HP Style versiyonu ise 16 bin TL indirimle, 154 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.

Yeni Ateca ve Ibiza'ya özel bu kampanya, 31 Ocak 2021 tarihine kadar kampanyaya katılan tüm SEAT Yetkili Satıcılarında geçerli olup; daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabiliyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil SEAT'tan Ibiza ve Yeni Ateca kampanyası - Son Dakika


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