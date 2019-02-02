Son Dakika Haberleri: Seat'tan Kış Ayları İçin 4 Öneri

Seat'tan Kış Ayları İçin 4 Öneri

1 saat önce

SEAT, soğuk kış günlerinde otomobil camlarındaki buğuyu giderme, klima sistemini doğru şekilde kullanma gibi konularda tavsiyelerde bulunuyor.

Seat'tan Kış Ayları İçin 4 Öneri, System.String[]

Kış aylarının gelmesiyle yayılan soğuk hava dalgası aracımızın camlarının buğulanması gibi durumlara neden oluyor. SEAT Aerodinamik mühendisleri, soğuk havada aracınızı kullanırken daha fazla konfor ve güvenlik için önemli tavsiyelerde bulunuyorlar.

Camların buğusunun giderilmesi

Aracınızın dışındaki düşük sıcaklık ile içindeki daha yüksek sıcaklık arasındaki fark camların buğulanmasına neden oluyor. Bu durumla, klimayı sonuna kadar açmanız ve hava ızgaralarını camlara ve ön cama doğru çevirmeniz gerekiyor.

Otomobili doğru kışlık kıyafetlerle kullanma

Eldivenler, paltolar ve atkılar araç sürücüsünün hareket özgürlüğünü kısıtlayıp, güvenlik riski oluşturabiliyor. Eldiven takmak, ellerde bir his kaybına neden olabileceği için sadece çok düşük sıcaklıklar gibi olağanüstü durumlarda tavsiye ediliyor.

İdeal seyahat sıcaklığı

İdeal seyahat sıcaklığı 21.5 derece yani 'konfor sıcaklığı' olarak adlandırılıyor. Klima kumandasının 'otomatik' ayarı aracınızın içindeki sıcaklığı otomatik olarak düzenleyip, dengeli bir ısı dağılımı sağlıyor. Sıcak havanın yarısı ayaklarınızın yanından yaklaşık 40 derecede sıcaklıkla gelirken, bedeninizin üst kısmına ve başınıza ulaşana kadar soğuyor. Bedenin üst kısmı aşırı derecede sıcakken aracınızı kullanmak uyku sersemliğine neden olabiliyor. İç mekan sıcaklığı 35 derece iken araç kullanmak, kanınızda 0.5 g/l alkol seviyesiyle araç kullanmaya benziyor.

Ekstra maliyet olmadan ısıtma

Klimayı kapatıp fan ile aracın ısıtılması fazladan yakıt veya su tüketimine neden olmaz. Bunun nedeni motorda üretilen sıcak suyun ısıtma için kullanılması ve motora daha düşük bir sıcaklıkta dönmesi, aslında bu motor radyatörü için de yarar sağlıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:12 Kaynak: Bültenler

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