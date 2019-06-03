SEAT'tan Leon ve Ateca dizel otomatik modellerine özel indirim
1 saat önce
SEAT'tan Leon ve Ateca dizel otomatik modellerine özel indirim SEAT, gerçekleştirdiği kampanya ile Leon ve Ateca modellerinin dizel otomatik versiyonlarında cazip indirimler sunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:07 Kaynak: Teknotalk.com
SEAT'tan Leon
ve Ateca dizel otomatik modellerine özel indirim
SEAT, gerçekleştirdiği kampanya ile Leon ve Ateca modellerinin dizel otomatik versiyonlarında cazip indirimler sunuyor. SEAT'tan Leon ve Ateca dizel otomatik modellerine özel indirim. İşte kampanya hakkında detaylar!
SEAT başarılı model ailesi Leon'un dizel otomatik modelleri ve SUV modeli Ateca'nın dizel otomatik modellerine özel indirim kampanyası gerçekleştiriyor. Kampanya kapsamında Leon 1.6 TDI 115 HP
DSG S&S Style versiyonu 137 bin 900 TL'den başlayan; 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonu 153 bin 600 TL'den başlayan; 1.6 TDI 115 HP DSG S&S FR versiyonu 153 bin 600 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satışa sunuluyor.
Ateca'nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonu ise 191 bin TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satın alınabiliyor.
Kampanya 14 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecek. Kampanya hakkında daha detaylı bilgiye www.seat.com.tr adresinden de ulaşılabilir.
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