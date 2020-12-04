Seattle Türk Film Festivali bu yıl çevrimiçi yapılacak - Son Dakika

Seattle Türk Film Festivali 8'inci senesinde çevrimiçi yapılacak. Festivalde bu yıl, 'Aşk, Büyü vs.', 'Kronoloji', 'Kraliçe Lear' ve 'Ovacık' filmleri gösterilecek.

Seattle Türk Film Festivali 8'inci yılında pandemi nedeniyle çevirimiçi uygulamayla, Amerikan film severlere 2019'un en güzel filmlerini izleme şansı sunacak. Bu yıl dört uzun metraj filmle Amerikalı sinemaseverlerin karşısına çıkan festivalin, her yıl son derece titizlikle seçkilerini yaptığı kısa film bölümü de finale kalan 10 filmi izleyici ile buluşturacak.

'AŞK, BÜYÜ VS.

İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Yarışması'nda Ümit Ünal'ın filmi 'Aşk, Büyü, vs.' Altın Lale En İyi Film, En İyi Senaryo ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü.

Ümit Ünal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, başrolleri Ece Dizdar ve Selen Uçer paylaşıyor. Filmde, ekonomik koşullarına göre farklı tepkileri, baskıları gören iki kadının aşklarını ve özellikle ailelerin sıra dışı görülen bu birlikteliğe verdikleri tepki anlatılıyor.

'KRONOLOJİ'

Ali Aydın'ın yönettiği 'Kronoloji' filminde ise, aile, evlilik, güven konularına farklı bir açıdan bakılıyor. Filmin ilk sahnelerindeki mutlu aile tablosu film ilerledikçe izleyiciyi farklı boyuta taşıyor. Filmin başrollerini Cemre Ebuzziya ve Birkan Sokullu ve Tansu Biçer'in paylaşıyor.

'KRALİÇE LEAR'

Güneydoğu Avrupa Film Festivalinde En İyi Belgesel dalında, Adana Altın Koza Film Festivalinde Yılmaz Güney Ödülü, SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü ve En iyi Müzik Ödülü alan 'Kraliçe Lear'da ise, Mersin Arslanköy'de tiyatro grubu kuran bir grup kadının Toros'larda turneye çıkışlarının hikayesi anlatılıyor.

Pelin Esmer, yaşadıkları koşullar nedeniyle doğayla birebir ilişkide olan insanların kader, hayatını değiştirme isteği, karşılaştığı tepkiler ve diyaloglarla kurgu-belgesel filmi ortaya çıkarıyor.

'OVACIK'

Yönetmenliğini Ayşegül Selenga Taşkent ve Delizzia Flaccavento'nun birlikte yaptığı 'Ovacık', 'Komünist Başkan' olarak tanınan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun alternatif yönetim şeklini ülke sınırları dışına taşımayı ve özellikle Amerika'daki izleyici ile buluşturmayı amaçlıyor.

Film, International Competition, BIFED Bozcaada International Festival of Ecological Documentary (2019) ikincilik ödülünün sahibi.

10 KISA FİLM SEÇKİSİFestivalde izlenebilecek 10 kısa film seçkisi ise şöyle;



Free Fun | Directed by Fehmi Öztürk,



Cleats | Directed by Abdullah Şahin,



Best Actress | Directed by Umut Alaz Kökçü,



Some Cats of the Neighborhood | Directed by Emre Sefer,



Aylin | Directed by Ozan Yoleri,



Turning to Dust | Directed by Hüseyin Aydin Gürsoy,



Rain, Snorkel & Green Beans | Directed by Yavuz Akyıldız,



Octopus | Directed by Engin Erden,



Break Off | Directed by Öykü Orhan,



The Thousand and One Nights | Directed by Mahsum Taskin,





