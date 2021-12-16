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Şeb-i Arus kapanış gecesi yarın TRT AVAZ'da yayınlanacak - Son Dakika

Şeb-i Arus kapanış gecesi yarın TRT AVAZ'da yayınlanacak

16.12.2021 16:00
Şeb-i Arus kapanış gecesi yarın TRT AVAZ'da yayınlanacak

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin (Şeb-i Arus) kapanış gecesi, bu yıl da TRT Avaz ve TRT Avaz International ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin (Şeb-i Arus) kapanış gecesi, bu yıl da TRT Avaz ve TRT Avaz International ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

Düşünceleriyle, tasavvufi öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteren Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 748. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

"Şeb-i Arus" kapsamında 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen anma etkinlikleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu üyelerinin yarın akşam sergileyeceği sema töreniyle sona erecek.

"Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Kapanış Töreni" bu yıl da canlı yayınla yarın akşam saat 19.00'da TRT Avaz'da ekranlara gelecek. Tören, TRT Avaz International'da da yayımlanacak.

TRT 2'de Şeb-i Arus'la ilgili "Mevlana'dan Beyitler" isimli tanıtım videolarında, Mesnevi'den içerikleri ve Hz. Mevlana'nın sözleri ele alınacak.

TRT Radyo 1'de Mevlana'nın hayatı ve eserleri üzerine konular konuşulacak, diğer radyo kanallarında ise Mevlana'nın hayatı, eserleri ve felsefesi üzerine uzman konuklarla söyleşiler gerçekleştirilecek.

mevlana, Turizm, Aralık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeb-i Arus kapanış gecesi yarın TRT AVAZ'da yayınlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeb-i Arus kapanış gecesi yarın TRT AVAZ'da yayınlanacak - Son Dakika
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