Son Dakika Haberleri: Şeb-i Arus törenleri için bilet satış tarihleri açıklandı
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Şeb-i Arus törenleri için bilet satış tarihleri açıklandı

6 saat önce

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şeb-i Arus Törenleri için bilet satış tarihlerini açıkladı.

Şeb-i Arus törenleri için bilet satış tarihleri açıklandı, System.String[]

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şeb-i Arus Törenleri için bilet satış tarihlerini açıkladı.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Şeb-i Arus Anma Törenleri'nin bu yılki bilet satış tarihleri için, "17 Aralık 2019 öğlen saat 13.00'da düzenlenecek olan Şeb-i Arus Program biletleri 25 Kasım 2019 saat 14.00'de satışa sunulacak. Öğlen programı ise saat 13.00'de başlayacaktır. 17 Aralık 2019 Akşam Şeb-i Arus Program biletleri ise 25 Kasım 2019 saat 14.00'de satışa sunulacaktır. Program saat 19.00'da başlayacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, Hz. Mevlana'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) program kitapçığının da hazırlanarak en yakın zamanda Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden duyurulacağı bilgisi verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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