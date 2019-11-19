Şeb-i Arus törenleri için bilet satış tarihleri açıklandı

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şeb-i Arus Törenleri için bilet satış tarihlerini açıkladı.



Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeb-i Arus Anma Törenleri'nin bu yılki bilet satış tarihleri için, "17 Aralık 2019 akşam Şeb-i Arus Program biletleri 25 Kasım 2019 saat 14.00'de satışa sunulacaktır. Program saat 19.00'da başlayacaktır." denildi.