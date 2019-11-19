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Şeb-i Arus törenleri için bilet satış tarihleri açıklandı
6 saat önce
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şeb-i Arus Törenleri için bilet satış tarihlerini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:04 Kaynak: AA
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şeb-i Arus Törenleri için bilet satış tarihlerini açıkladı.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şeb-i Arus Anma Törenleri'nin bu yılki bilet satış tarihleri için, "17 Aralık 2019 akşam Şeb-i Arus Program biletleri 25 Kasım 2019 saat 14.00'de satışa sunulacaktır. Program saat 19.00'da başlayacaktır." denildi.
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