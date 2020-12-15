Şeb-i Arus'u 11 ülkeden 35 yabancı medya çalışanı takip edecek - Son Dakika

Şeb-i Arus'u 11 ülkeden 35 yabancı medya çalışanı takip edecek

15.12.2020 10:59
Şeb-i Arus'u 11 ülkeden 35 yabancı medya çalışanı takip edecek, System.String[]

Hazreti Mevlana'nın vefatının 747. yılında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerini, 11 ülkeden 35 gazeteci ve sosyal medya fenomeninin takip edeceği bildirildi.

Hazreti Mevlana'nın vefatının 747. yılında düzenlenen Şeb-i Arus törenlerini, 11 ülkeden 35 gazeteci ve sosyal medya fenomeninin takip edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak 11 ülkeden 35 yabancı gazetecinin Şeb-i Arus törenleri için Konya'ya geleceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Şeb-i Arus ve Konya'nın tanıtımına yönelik etkinlik gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün organizasyonuyla gerçekleştirilecek program kapsamında, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan ve Polonya'dan, aralarında gazeteci, fotoğrafçı, kameraman, röportör ve sosyal medya fenomenleri olmak üzere 35 yabancı medya çalışanı Konya'ya davet edildi. Konya'da üç gün süreyle misafir edilecek gazeteciler başta Mevlana Müzesi olmak üzere, Konyanüma Panorama Müzesi, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi, Çatalhöyük, Sille, Tropikal Kelebek Bahçesi, Tarihi Bedesten Çarşısı gibi Konya'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret edecek. Uluslararası Mevlana Vakfı Konya Şubesi tarafından düzenlenecek Mesnevi sohbetleri programına da katılacak gazeteciler, Vakfın Başkan Vekili ve Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile bir araya gelecek."

Açıklamada, yabancı gazetecilerin, Konya'da bulundukları süre içerisinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ile de röportaj yapma imkanını bulacağı bildirildi.

Şeb İ Arus Törenleri, Turizm, Konya, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şeb-i Arus'u 11 ülkeden 35 yabancı medya çalışanı takip edecek - Son Dakika


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