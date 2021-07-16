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SEBA teknolojisi Tayvan'da - Son Dakika

SEBA teknolojisi Tayvan'da

16 Temmuz 2021 Cuma 10:02
SEBA teknolojisi Tayvan'da, System.String[]

Türk Telekom grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'ın en büyük operatörlerinden biri olan Chunghwa Telecom, 'Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi' (SEBA) teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı.

Türk Telekom grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia ile Tayvan'ın en büyük operatörlerinden biri olan Chunghwa Telecom, 'Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi' (SEBA) teknolojisi üzerine bir iş birliği yaptı.

Türk Telekom, şebeke teknolojilerinde stratejik önem taşıyan öncü bir teknoloji olan 'Yazılım Tanımlı Fiber Genişbant Erişim Sistemi' (SEBA) konusundaki çalışmalarıyla dünyaya açılıyor. Bu kapsamda, Türk Telekom grup şirketi Argela'nın ABD'deki iştiraki Netsia, Tayvan'ın en büyük operatörlerinden biri olan Chunghwa Telecom ile bir iş birliğine imza attı.

Verilen bilgiye göre, telekomünikasyon uç bulut çözümleri alanında lider bir Ar-Ge şirketi olan Netsia'ın sunduğu geniş bant ağ stratejisi kapsamında açık ve ayrıştırılmış bir mimariyle dünya standartlarında, modern, kaliteli ve yüksek hızlı geniş bant hizmetleri sunan SEBA+ çözümü, Chunghwa Telecom laboratuvarlarına başarıyla entegre edildi. Netsia SEBA+ çözümünün Tayvanlı operatörün istediği ağ işlevselliğini sağladığından emin olmak amacıyla operatörün kendi ağ ortamında yaptığı kapsamlı testler başarıyla sonuçlandı.

Satıcıya bağımlılığı kaldırıyor

Argela CEO'su Bülent Kaytaz, konuyla ilgili açıklamasında, "Chunghwa Telecom, SDN tabanlı sanallaştırılmış geniş bant arenasında öncülük ediyor. Biz de bu fantastik yolculukta operatörlerin erişim ağlarındaki siloları ortadan kaldırmalarına yardımcı olan ve tüm erişim ağı için merkezi ve çevik bir yönetim sunan Netsia SEBA+ çözümümüzle onlara eşlik etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

SEBA+ çözümünün geniş bant erişim ağını farklı hizmet gereksinimlerine ve müşteri deneyimi ihtiyaçlarına göre uyarlamasını sağladığını ifade eden Kaytaz, "Çözüm ayrıca operatörlerin satıcıya bağımlılığı ortadan kaldırarak CAPEX ve OPEX maliyetlerini optimize etmelerini destekliyor, daha kontrol edilebilir ve esnek PON ağlarına izin veriyor ve böylece ağdaki yeni abonelerin ve hizmetlerin Sıfır Dokunuş ile Kurulumu gibi kritik özellikleri etkinleştiriyor. Netsia SEBA+ çözümünün genişletilebilir otomatik izleme ve bilgi alma yetenekleri, operatör ve müşteriler için en iyi hizmet kalitesini sağlıyor. Söz konusu operatör ekibiyle iş birliğimiz son derece verimli geçti. Çözümümüzün kendi ağlarında canlı olarak dağıtıma hazır olduğundan emin olmak için ayrıntılı testler yaptılar. Tayvanlı operatör ekibine süreç boyunca gösterdikleri iş birliği için teşekkür ediyor ve başarılı işbirliğimizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Chunghwa Telekom Laboratuvarları Başkanı Dr. Lin konuyla ilgili şunları söyledi: "Güçlü bir ekosistem oluşturmak için teknik kapasiteden yararlanırken geliştirme, üretim ve pazarlama potansiyelini etkin bir şekilde bir araya getirmek, şirketimiz için sadece bir imtihan değil aynı zamanda bir fırsattı. Chunghwa Telecom Laboratories, açık ağ standartlarını benimsiyor ve ağ altyapısının ve bulut mimarisinin avantajlarını keşfetmek için yazılım/donanım ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek".

Operatörün, bu çalışmayla Tayvan'da geniş bant ağlarında öncü ve lider konumunu korumayı hedeflediği belirtildi. - İSTANBUL

SEBA teknolojisi Tayvan'da

Tam Gemi Şok Denemeleri, Araştırma Geliştirme, Türk Telekom, Tayvan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi SEBA teknolojisi Tayvan'da - Son Dakika Ekonomi


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