Son Dakika Haberleri: Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki yardım faaliyetleri
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Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki yardım faaliyetleri

1 saat önce

Şebabul Hüda Derneği, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde son 6 ayda çeşitli sosyal hizmet faaliyetleri düzenledi.

Şebabul Hüda Derneği'nin Afrin'deki yardım faaliyetleri, System.String[]
Şebabul Hüda Derneği, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı Bölgesi'nde son 6 ayda çeşitli sosyal hizmet faaliyetleri düzenledi.
Şebabul Hüda Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada, İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti'nin 15 Aralık 2018-21 Haziran 2019 döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı Afrin ilçesinde dini faaliyetler gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamaya göre, Afrin ve beldeleri ile Halep'in Çobanbey köyünde çocuklara ve yetişkinlere dini eğitim programları düzenleyen dernek, aynı zamanda terör örgütlerine karşı bilinçlendirme seminerleri organize etti.
Hasarlı camileri tespit eden dernek, Türkiye Diyanet Vakfına bildirerek tadilatlarının yapılması sağladı.
Dernek, bu süre içinde aşırıcı fikirlere karşı mücadele verecek eğiticimler yetiştirdi.
Ramazan ayında iftar ve teravih programları düzenleyen dernek çocuklara hediye dağıtımları da yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:13 Kaynak: AA
Suriye, Afrin, Güncel
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