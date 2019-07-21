Son Dakika Haberleri: Şebabul Hüda Derneğinin Afrin'deki yardım faaliyetleri devam ediyor
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Şebabul Hüda Derneğinin Afrin'deki yardım faaliyetleri devam ediyor

1 saat önce

Şebabul Hüda Derneği, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Aralık 2018'de başlayan sosyal yardım faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik dini eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.

Şebabul Hüda Derneğinin Afrin'deki yardım faaliyetleri devam ediyor, System.String[]
Şebabul Hüda Derneği, Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde Aralık 2018'de başlayan sosyal yardım faaliyetleri kapsamında çocuklara yönelik dini eğitim programları düzenlemeye devam ediyor.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, İrşad ve Manevi Rehberlik Heyeti'nin 21 Haziran- 21 Temmuz'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırdığı Afrin ilçesi ve kasabasında çocuklara yönelik dini faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.
Yaklaşık 4 bin 550 öğrenciye de sosyal yardım faaliyetleri düzenlendiği vurgulanan açıklamada, hediye dağıtımı yapıldığı da ifade edildi.
Açıklamada, terör örgütleri ve aşırıcı fikirlere karşı bilinçlendirme kapsamında ÖSO'nun çatı grubu Milli Ordu'ya bağlı karargahlarda en az 950 savaşçıya eğitim verildiğine işaret edilirken, ayrıca dernek üyelerinin, sivil yerleşimlerdeki yaşam merkezlerinde (okul, cami, sağlık ocağı) hasarları tespit etmek amaçlı en az 50 köyü ziyaret ettiği kaydedildi.
Aralık, Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:36 Kaynak: AA
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