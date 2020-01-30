Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Balıkesirli gazeteci Aykut Konya'nın babaannesi Sebahat Konya son yoluculuğuna dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Balıkesirli gazeteci Aykut Konya'nın babaannesi Sebahat Konya son yoluculuğuna dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.


Bir süredir tedavi gören gazeteci Aykut Konya'nın babaannesi Sebahat Konya hayatını kaybetti. Sebahat Konya'nın cenazesi dün öğle vakti Zağnos Paşa Camiinde kılınan cenaze namazını müteakip Başçeşme Kabristanına defnedildi. Konya ailesini bu acılı gününde dostları ve yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:26 Kaynak: İHA
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