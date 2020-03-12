Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası bugün başladı.

Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası başladı, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası bugün başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası'na 7 ülkeden 72 sporcu katıldı. Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın adına düzenlenen ve bu yıl ikincisi yapılan turnuvada Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten kadın golfçüler yarışıyor.

Turnuvanın başlama vuruşunu Sebahat Özaltın yaptı. Turnuva yarın yapılacak maçların ardından ödül töreniyle sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Turnuvadan detay görüntüler


Özaltın Holding, Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
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