Son Dakika Haberleri: Sebahat Özaltın Ladıes Golf Turnuvası, Kadınlar Günü'nde Start Alıyor

Sebahat Özaltın Ladıes Golf Turnuvası, Kadınlar Günü'nde Start Alıyor

1 saat önce

Namık Kemal KILINÇ, Serik (Antalya) DHA"Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası"nda 6 ülkeden 70 sporcu mücadele edecekGloria Hotels Resorts, kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek "Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy"...

Sebahat Özaltın Ladıes Golf Turnuvası, Kadınlar Günü'nde Start Alıyor, System.String[]
Namık Kemal KILINÇ, Serik (Antalya) DHA

"Sebahat Özaltın Ladies Golf  Turnuvası"nda 6 ülkeden 70 sporcu mücadele edecek

Gloria Hotels Resorts, kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek "Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy" kapsamında golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapacak.  

Bu yıl ilki düzenlenecek turnuva 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü"nde başlayacak ve 3 gün sürecek. Turnuvada 6 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele edecek.

Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten gelen sporcularla  uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan turnuva, Türk Golf Federasyonu'nun resmi etkinliklerinden biri olarak da tarihe geçecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Antalya, Özaltın Holding, Spor
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