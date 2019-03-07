Sebahat Özaltın Ladıes Golf Turnuvası, Kadınlar Günü'nde Start Alıyor

Namık Kemal KILINÇ, Serik (Antalya) DHA"Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası"nda 6 ülkeden 70 sporcu mücadele edecekGloria Hotels Resorts, kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek "Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy"...

Namık Kemal KILINÇ, Serik (Antalya) DHA



"Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası"nda 6 ülkeden 70 sporcu mücadele edecek



Gloria Hotels Resorts, kurucusu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenecek "Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy" kapsamında golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapacak.



Bu yıl ilki düzenlenecek turnuva 8 Mart "Dünya Kadınlar Günü"nde başlayacak ve 3 gün sürecek. Turnuvada 6 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele edecek.



Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten gelen sporcularla uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyan turnuva, Türk Golf Federasyonu'nun resmi etkinliklerinden biri olarak da tarihe geçecek.





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