Son Dakika Haberleri: Sebahattin Tekin Adıyaman 1954 Spor'da

Sebahattin Tekin Adıyaman 1954 Spor'da

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, Zeki Yılmaz'dan boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Kayserili Sebahattin Tekin'i getirdi.

Sebahattin Tekin Adıyaman 1954 Spor'da, System.String[]
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor, Zeki Yılmaz'dan boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna Kayserili Sebahattin Tekin'i getirdi.

Kayserili Teknik Direktör Sebahattin Tekin, TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. TFF 3.Lig 2.Grupta 22 puanla küme düşme potasında yer alan Adıyaman 1954 Spor ile anlaşan Kayserili teknik adam dün ekibiyle birlikte yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Daha önce birçok Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinde ünlü isimlerle birlikte çalışan Sebahattin Tekin, son olarak Bayburt Grup Özel İdarespor takımında görev yaptı. Sebahattin Tekin, daha önce Kayseri Erciyesspor, Yozgatspor, Tokatspor, Kayseri Şekerspor, Sandıklıspor, Mersin İdman Yurdu, Tokat Erbaaspor ve son olarak ise Bayburt Grup İl Özel İdarespor'da görev yaptı. Görev yaptığı takımlarda kurduğu kadrolar ve aldığı başarılar ile dikkat çeken Sebahattin Tekin, Adıyaman 1954 Spor aynı başarıyı göstermek istiyor. Sebahattin Tekin'in Adıyaman 1954 Spor'da yardımcılıklarını Kemal Dulda, Ferit Altıparmak ve kaleci antrenörlüğü ise Özkan Yıldırım yapacak.

Adıyaman 1954 Spor'un çiçeği burnundaki Teknik Direktörü Sebahattin Tekin yaptığı açıklamada, "Adıyaman 1954 Spor'a geldiğimiz için mutluyuz. Adıyaman'ı ligde bırakmak için kalan maçlarımızı tek tek düşünüp, kazanmak istiyoruz. Kalan maçlarda başarılı grafik çizerek Adıyaman 1954 Spor'u üst sıralara çıkarmayı hedefliyoruz. Pazar günü oynayacağımız Ofspor maçına tüm Adıyaman halkını davet ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:03 Kaynak: İHA

Kayseri, Zeki Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu, Adıyaman, Spor
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