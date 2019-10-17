Son Dakika Haberleri: Sebahattin Tetik'ten Eskişehirsporlu futbolcular onuruna yemek
Son Dakika Yaşam Sebahattin Tetik'ten Eskişehirsporlu futbolcular onuruna yemek

Sebahattin Tetik'ten Eskişehirsporlu futbolcular onuruna yemek

1 saat önce

Sebahattin Tetik, Eskişehirsporlu futbolcular için verdiği yemek sözünü yerine getirdi.

Sebahattin Tetik'ten Eskişehirsporlu futbolcular onuruna yemek, System.String[]

Sebahattin Tetik, Eskişehirsporlu futbolcular için verdiği yemek sözünü yerine getirdi.


Eskişehirspor Başkanlığı için adı geçen, ancak liste yarışlarının yaşanmaması için aday olmadığını duyuran Sebahattin Tetik; yeğenleri Ali Saban ve Hakan Okyay ile Eskişehirsporlu futbolcuları, Eskişehir'de bir mekan da akşam yemeğinde ağırladı. Akşam yemeğine, Eskişehirsporlu futbolcular katıldı.


Kongrede; Eskişehirspor'a destek vereceği sözünü hatırlatan Tetik, "Eskişehirsporlu futbolcularına yemek sözü vermiştim ve sözümü yerine getirdim. İlerleyen günlerde de, Eskişehirsporlu futbolculara desteklerim devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Eskişehir, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
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