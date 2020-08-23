Sebastian Formella, ABD'de puanla kaybetti - Son Dakika

Sebastian Formella, ABD'de puanla kaybetti

Almanya'da bulunan Türk boks kulübü EC Boxing'in Velter sıkletteki dünya şampiyonu boksörü Sebastian Formella, Shwan Porter ile karşı karşıya geldiği 12 rauntluk maçta puanla mağlup oldu.

Sebastian Formella, ABD'de puanla kaybetti, System.String[]

Almanya'da bulunan Türk boks kulübü EC Boxing'in Velter sıkletteki dünya şampiyonu boksörü Sebastian Formella, Shwan Porter ile karşı karşıya geldiği 12 rauntluk maçta puanla mağlup oldu.

Almanya'nın en önemli boks kulüplerinden birisi olan Türk kulübü EC Boxing'in dünya şampiyonu boksörü Sebastian Formella, ABD'de çok önemli bir müsabakada boy gösterdi. Daha önce 2 kez dünya şampiyonu olan ve dünyanın kilosunda en iyi boksörlerinden birisi olan Shwan Porter ile karşı karşıya gelen Formella, 12 raunt sonunda puanla kaybetti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, boksörünün ilk Amerika tecrübesi olduğunu belirterek, "Sebastian çok yürekli, aslanlar gibi bir maç yaptı. Kendisini tebrik ederim. Dünyanın en iyi üç boksörü arasında olan rakibi Shwan Porter, iki kez dünya şampiyonluğu yaşamış olan tecrübeli bir isimdi. On iki raunt boyunca hızlı ve sert vuran bir boksör ile mücadele ederek ayakta kalmak, benim için önemli bir şeydir. Karşılaşmayı kaybettik, bunda savunacak bir şey yok, ancak Sebastian, ilk rauntlarda kendisini çok sıktı. Güçlü rakibi karşısında ilk beş rauntta nakavt olmayayım diye savunma yapmayı tercih etti. Sonra anladı ki, rakibin vuruşları büyük etki yapmıyor, altıncı raunttan itibaren tam anlamıyla dövüşmeye ve saldırmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK BİR TECRÜBE OLDU"

Sebastian Formella'nın, bu karşılaşmada büyük tecrübe ve saygı kazandığının altını çizen Erol Ceylan, "Aslanlar gibi dövüşerek güçlü rakibi karşısında yüreğini ortaya koydu. Ben sporcumla gurur duydum. Başka boksörler var böylesi güçlü bir rakip görünce üç ya da dördüncü rauntta ringi bırakıp kaçıyorlar. Shwan Porter, gibi elit sporcular dünya klasmanında en büyük isimler arasında yer alıyorlar. Bunlarla ancak Amerika'da dövüşebilirsiniz, başka ülkeye gitmezler. Amerika'da kendimizi iyi tanıtarak herkesin saygısını kazandık. Hem profesyonelliğimiz hem de gösterdiğimiz çaba ve performanstan herkes memnun kaldı. Bu prestijimiz ile her zaman Amerika'ya gelip büyük maçlara çıkabiliriz artık. Bence Sebastian, bu maçtan büyük tecrübe kazandı. Burada dünyanın en iyi iki üç adamından birisiyle ringe çıktı. Bir sonraki maçlarında daha iyi neticeler elde edeceğimizden eminim. Tabii ki kazanmak isterdik fakat bu tür zaferler imkansız değil, imkanı zor olan mücadelelerdir" dedi.

FORMELLA: "TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİM"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan boksör Sebastian Formella, ""Öncelikle Erol Ceylan'a teşekkür etmek istiyorum, bana böylesi büyük bir maçı mümkün kıldığı için. Ayrıca Türkiye'de yaptığım kampta bana destek olan herkese de buradan teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonraki kampları da Türkiye'de yapmak istiyorum. Ben performansımdan memnunum her ne kadar karşılaşmayı kazanamazsam da büyük tecrübe edindim burada. İlk yenilgimi de almış oldum bu gün ancak bundan sonraki maçlarda daha bilinçli olarak ringe çıkmamı sağlayacaklardır bu mağlubiyetim" şeklinde konuştu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 18:27

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sebastian Formella, ABD'de puanla kaybetti - Son Dakika
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